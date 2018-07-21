Bayram Bektaş: Her oyuncuya bir bisiklet tahsis ettik

Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, istedikleri kaliteye, oyun anlayışına her geçen gün biraz daha ulaştıklarını söyledi.

Bektaş, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videolu açıklamasında, iyi geçen Erzurum kampının ardından Hollanda'daki çalışmaların da verimli bir şekilde devam ettiğini belirtti. Oyun düşüncelerinin yavaş yavaş oturmaya başladığını bildiren Bektaş, şunları kaydetti:

"Dört tane hazırlık maçımız olacak, futbolcular o maçlarda oynamak için gayet istekli ve arzulu. İnşallah o müsabakalarda istediğimiz sistemi, oyun anlayışımızı daha da pekiştirerek, Türkiye'ye hazır bir şekilde döneceğiz."

Bektaş, kamp yaptıkları otelin ve bölgenin çok elverişli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Birkaç sporcumuzun tembel olması bizi bisikletle idmana gitmeye sevk ediyor. Herkese bir bisiklet tahsis ettik. Bisikletlerle idmana gidip geliyoruz, çünkü 500 metre mesafe var. Futbolcular antrenmana hazır bir şekilde geliyor idmana, o da işin güzel tarafı."

Yönetim kurulunun takıma her türlü desteği verdiğini aktaran Bektaş, "Buna karşılık biz de en iyi şekilde hazırlanmak durumundayız. Nitekim de öyle oluyor. Taraftarımız bizi beklesin." ifadelerini kullandı.

Bektaş, yeni oyuncuların takıma katılmasıyla sahaya yansıtacakları futbolun biraz daha şekillendiğini belirterek, "Hazırlık maçlarında o bütünlüğü yakalayacağımızı düşünüyorum. İstediğimiz kaliteye, oyun anlayışımıza her geçen gün ulaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.