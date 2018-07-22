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'da sesleri

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olan 'da transfer çalışmaları hızlandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 14:07
Akhisarspor'da Tunay Torun sesleri

Son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'ye 2 yıllık imza attırıp, Konyasporlu sol bek Eren Albayrak'ı gündemine alan yeşil-siyahlılar şimdi de Medipol 'le bağlarını koparmaya hazırlanan için de girişimde bulundu. Geçen sezon Başakşehir'de yalnızca 11 resmi maça çıkan gurbetçi futbolcunun kiralık olarak transfer edilmesi gündeme geldi.

Tunay'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği kaydedildi. Öte yandan ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor da Tunay Torun'u kadrosuna katmak istiyor. Futbola doğduğu ülke Almanya'nın St. Pauli takımında başlayan Tunay, Hamburg ve Herta Berlin'de top koşturduktan sonra Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tunay, Başakşehir'de ise istediği çizgiyi yakalayamadı.

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Akhisarspor'da Tunay Torun sesleri
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