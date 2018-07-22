Fenerbahçe'de Rafinha için hedef 2 Ağustos

Sarı-lacivertli taraftarların merakla takip ettiği transfer iddialarında ilk sırayı Barcelona'nın yıldızı Rafinha alıyor. Teknik direktör Phillip Cocu'nun raporuna göre transfer hamleleri gerçekleştiren sportif direktör Damien Comolli, İspanya'ya giderek Rafinha için Barcelona ile pazarlıkları sürdürüyor. Geçen sezon Barcelona'da bir maç oynayıp ikinci devreyi İnter'de geçiren orta saha oyuncusu Katalan kulübünün kadrosunda düşünülmüyor. Bu gelişme üzerine Comolli, 25 yaşındaki yıldızın bir yıllık kiralanması önerisiyle masaya oturdu. İspanyol ekibinden aldığı 2 milyon Euro önerilecek oyuncu için Katalan kulübünden en kısa sürede karar vermeleri istendi. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi 2 Ağustos'a kadar UEFA'ya oyuncu listesinin verilmesi gerekiyor.

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