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'de için hedef 2 Ağustos

Sportif Direktörü Damien Comolli, için 2 Ağustos’a kadar bildirilecek kadroda ’nın yıldız ismi 'nın da olması için Katalan kulübünden yanıt bekliyor.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018
Fenerbahçe'de Rafinha için hedef 2 Ağustos

Sarı-lacivertli taraftarların merakla takip ettiği transfer iddialarında ilk sırayı 'nın yıldızı alıyor. Teknik direktör Phillip Cocu'nun raporuna göre transfer hamleleri gerçekleştiren sportif direktör Damien Comolli, İspanya'ya giderek Rafinha için Barcelona ile pazarlıkları sürdürüyor. Geçen sezon Barcelona'da bir maç oynayıp ikinci devreyi İnter'de geçiren orta saha oyuncusu Katalan kulübünün kadrosunda düşünülmüyor. Bu gelişme üzerine Comolli, 25 yaşındaki yıldızın bir yıllık kiralanması önerisiyle masaya oturdu. İspanyol ekibinden aldığı 2 milyon Euro önerilecek oyuncu için Katalan kulübünden en kısa sürede karar vermeleri istendi. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi 2 Ağustos'a kadar UEFA'ya oyuncu listesinin verilmesi gerekiyor.

İşte Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar
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Fenerbahçe'de Rafinha için hedef 2 Ağustos
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