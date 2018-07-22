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, - maçını değerlendirdi

SABAH Spor yazarlarından , 'nin maçındaki performansını ve maçın dikkat çeken isimlerinden olan Elif Elmas'ı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 09:47
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Feyenoord maçını değerlendirdi

SABAH Spor yazarlarından Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Feyenoord maçındaki performansını ve maçın dikkat çeken isimlerinden olan Elif Elmas'ı değerlendirdi.

İLK 45 DAKİKAYA 'RESİTAL' BENZETMESİ

Sezonun sloganını hak eden bir anlayış ve vücut diliyle sahaya çıkan ve oynayan bir takım izliyorduk. "Yeniden" diyen liler için, "buradayız" diyerek oynayan bir takım izledik. Cocu'nun eksiklerine veya imkansızlıklarına rağmen, "istenen" oyun için organize ettiği, gençlerin sorumluluk aldığı, ustaların onlara katıldığı ilk 45, tartışılmaz bir resitale dönüştü.

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Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Feyenoord maçını değerlendirdi
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