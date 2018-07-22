Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Feyenoord maçını değerlendirdi

SABAH Spor yazarlarından Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Feyenoord maçındaki performansını ve maçın dikkat çeken isimlerinden olan Elif Elmas'ı değerlendirdi.

İLK 45 DAKİKAYA 'RESİTAL' BENZETMESİ

Sezonun sloganını hak eden bir anlayış ve vücut diliyle sahaya çıkan ve oynayan bir takım izliyorduk. "Yeniden" diyen Fenerbahçeliler için, "buradayız" diyerek oynayan bir takım izledik. Cocu'nun eksiklerine veya imkansızlıklarına rağmen, "istenen" oyun için organize ettiği, gençlerin sorumluluk aldığı, ustaların onlara katıldığı ilk 45, tartışılmaz bir resitale dönüştü.