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'ından ayrıldı, Alman basını ikiye bölündü

’in A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu. Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil’in ı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi. Bild: ‘’Özil bu kararı çok düşündü’’ Spigel: ‘’Özil’e saygısızlık ve ırkçılık yapıldı’’ Stern: ‘’Özil bu durumdan pişman değil’’ Waz: ‘’Mesut Özil suskunluğunu bozdu’’

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 23:01
Mesut Özil Almanya Milli Takım'ından ayrıldı, Alman basını ikiye bölündü

'nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil'in bu kararı, ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.
Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.
Spigel‚ 'Özil Alman ı'nı bıraktı' başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.
Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun 'de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti.
Stern internet sitesi, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.
Waz gazetesi ise ''Özil suskunluğunu bozdu'' başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.

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Mesut Özil Almanya Milli Takım'ından ayrıldı, Alman basını ikiye bölündü
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