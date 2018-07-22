Ölümüyle Fatih Terim'i gözyaşlarına boğan Orhan Demirdal anılacak

Adana Demirspor Kulübü Onursal Başkanlarından Orhan Demirdal ölümünün 17. Yıl dönümünde yarın (23 Temmuz Pazartesi) saat 11.00'de Asri Mezarlıktaki kabri başında okunacak mevlit ve dualarla anılacak.

Ağabeyleri İlhan, Remzi ve Turhan Demirdal kardeşler, Orhan Demirdal'ın yokluğuna alışamadıklarını belirttiler. 58 yaşında hayata veda eden Orhan Demirdal'ı her yıl ölüm yıl dönümünde andıklarını ifade eden Demirdal ailesi, "Orhanımızın yokluğuna alışamadık. Her yıl anma töreninde bizlerin ve Orhanımızın dostları ile kabri başında buluşuyor dualarımızı gönderiyoruz" dediler.

Turhan Demirdal, Fatih Terim, Orhan Demirdal

'HASTA YATAĞINDA BİLE ADANA DEMİRSPOR'U SORARDI'

Orhan Demirdal'ın bir Adana Demirspor aşığı olduğunu hatırlatan Turhan Demirdal, "Orhan Demirdal çok iyi bir Adana Demirsporluydu. Orhan rahatsızlığı döneminde bile Adana Demirspor'un durumu hakkında bilgi alırdı. Kardeşimiz Orhan Adana Demirspor'un başarısıyla gurur duyar, başarılı olmayınca da çok üzülürdü. Orhanımızı asla unutmayacağız'' diye konuştu.

FATİH TERİM'İ KEŞFETMİŞTİ

Ölümüyle Fatih Terim'i gözyaşlarına boğan Orhan Demirdal, onu Adana'da, genç takımda oynarken görüp, elinden tutan isimlerden biriydi. Adana'nın köklü ailelerinden olan Demirdal Ailesi'nin 6 çocuğundan biri olan Demirdal, Ankara Yüksek Ticaret Okulu'nu birincilikle bitirmiş, Adana Demirspor Kulübü'nün teşvikiyle Adana Yüzme Havuzu'nda yüzmeye başlamıştı. Yüzme sporunda isim olmuş Muharrem Gülergin'in talebesi olan Demirdal, o yıllarda rekorları birbiri ardına kırmıştı.

Fatih Terim, Orhan Demirdal'ın cenazesinde gözyaşlarına boğulmuştu.

A TAKIMA ÇIKMASINDA BÜYÜK ROL OYNADI

1965-1970'li yıllarda Adana Demirspor'da büyük başarılara imza atan Demirdal, bir süre sonra kulüpte yöneticilik yapmaya başladı. Yöneticilik yıllarında genç takımda oynamaya başlayan Fatih Terim'i izleyen Demirdal, oldukça yetenekli bulduğu bu genç için diğer yöneticilerle konuştu; onun A takımına yükselmesinde büyük rol oynadı.

GALATASARAY'A GİTMESİNİ O TAVSİYE ETTİ

Terim'in yıldızı, Adana Demirspor'da giderek parlıyordu; Galatasaray'dan transfer teklifi gelmişti. O dönemlerde Terim'in en büyük destekçisi yine Demirdal'dı. 'Orhan Abisinin tavsiyesine uyarak Galatasaray'a geçen Terim, bu takımda uzun yıllar futbol oynadı; oynadığı takıma teknik direktör oldu ve başarıdan başarıya koştu.

FATİH TERİM SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE KALDI

Terim, ne kadar yoğun çalışırsa çalışsın, destekçisi Demirdal'la bağlantısını koparmadı. Fiorentina'nın başındayken bile, her maç öncesi 'Orhan Abi'sini arayarak "Cebim maç öncesinde açık olacak. Bana şans dilemeyi unutma" dedi. Orhan Demirdal da, Terim'e şans dilemeyi hiçbir zaman unutmadı.

Demirdal, yöneticiliği bıraktığında Adana Demirspor'un 'Onursal Başkanı'ydı. Hiç evlenmeyen Demirdal'ın hayatı, birkaç yıl önce yakalandığı kan kanseri ile değişmişti. Tedavi için Terim'in tavsiyesiyle İsrail'e giden Demirdal, 2001 yılında 58 yaşında yaşama veda etti.

Orhan Demirdal, Fulya Terim, Turhan Demirdal ve Fatih Terim, Terim çiftinin düğününde.