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Comolli'den yorumu

'de Sportif Direktör , Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri 'yı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 14:09
Comolli'den Benfica yorumu

Sportif Direktörü , Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz ekibi ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Damien Comolli eşleşme sonrası, "Fenerbahçe için önemli bir rakip olacak. Portekiz ekibi Benfica kolay bir takım değil. Benfica saha içerisinde takım olarak oynayan iyi bir takım. Zor bir takım. Ancak maça kadar önümüzde iyi bir süre var. En iyi şekilde onlara hazırlanacağız. Fenerbahçe de iyi bir takım." dedi.

Sarı-lacivertli takımın son durumu hakkında konuşan Comolli, "Feyenoord maçında herkes iyi iş çıkardı. Takımın performansı iyiydi. Benfica maçlarında da iyi işler yapacağız." diye konuştu.

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Comolli'den Benfica yorumu
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