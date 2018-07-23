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de bombayı patlatıyor! listeyi yönetime verdi!

'da kolları sıvadı.. döneminin suskun takımı Galatasaray, Fatih Terim'in hazırladığı liste doğrultusunda harekete geçiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro isteyen Fatih Terim, bu konuda çalışmalarını tamamladı ve listeyi yönetime verdi. İşte Galatasaray'ın transfer listesine aldığı o yıldızlar

Giriş Tarihi: 22.7.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 01:55
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fatih Terim listeyi yönetime verdi!

Hazırlık maçlarındaki defans hataları sonrasında de bir numaraya "stoper"i yazdı.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fatih Terim listeyi yönetime verdi!
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