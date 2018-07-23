Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fatih Terim listeyi yönetime verdi!

Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı..Transfer döneminin suskun takımı Galatasaray, Fatih Terim'in hazırladığı liste doğrultusunda harekete geçiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro isteyen Fatih Terim, bu konuda çalışmalarını tamamladı ve listeyi yönetime verdi. İşte Galatasaray'ın transfer listesine aldığı o yıldızlar
Giriş Tarihi: 22.7.2018 19:01Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 01:55
Hazırlık maçlarındaki defans hataları sonrasında Fatih Terimtransferde bir numaraya "stoper"i yazdı.