Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Majıd Hosseini bugün Trabzonsporlu oluyor

Majıd Hosseini bugün lu oluyor

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Majıd Hosseini bugün Trabzonsporlu oluyor
uzun uğraşlar sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da devreye girmesiyle Türkiye'ye getirdiği 22 yaşındaki İranlı savunma oyucusu ile bugün sözleşme imzalayacak. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada da, Hosseini'nin sözleşmesinde yer alan buyout (100 bin $) maddesinin kullanıldığının Esteghlal FC'ye bildirildiği ve futbolcu ile de görüşmelere başlanıldığı belirtildi

Fabian Castillo Meksika'ya gitti
TRABZONSPOR'DA dönemi kapandı. Bordomavililerin 2 sezon önce 4 milyon Dolara aldığı Kolombiyalı oyuncu, 2 milyon 650 bin Euro'ya Meksika Ligi ekiplerinden Tijuana'ya transfer oldu. 26 yaşındaki sol kanat, 48 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Bordo-mavililerin Castillo sonrası ilk hedefi ise Osmanlısporlu Umar Aminu...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Majıd Hosseini bugün Trabzonsporlu oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN