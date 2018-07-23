Majıd Hosseini bugün Trabzonsporlu oluyor

Trabzonspor
uzun uğraşlar sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da devreye girmesiyle Türkiye'ye getirdiği 22 yaşındaki İranlı savunma oyucusu Majid Hosseini
ile bugün sözleşme imzalayacak. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada da, Hosseini'nin sözleşmesinde yer alan buyout (100 bin $) maddesinin kullanıldığının Esteghlal FC'ye bildirildiği ve futbolcu ile de görüşmelere başlanıldığı belirtildi Fabian Castillo Meksika'ya gitti
TRABZONSPOR'DA Fabian Castillo
dönemi kapandı. Bordomavililerin 2 sezon önce 4 milyon Dolara aldığı Kolombiyalı oyuncu, 2 milyon 650 bin Euro'ya Meksika Ligi ekiplerinden Tijuana'ya transfer oldu. 26 yaşındaki sol kanat, 48 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Bordo-mavililerin Castillo sonrası ilk hedefi ise Osmanlısporlu Umar Aminu...