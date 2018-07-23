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’nde ’nin rakibi kim oldu? - Kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!

3. Tur kura çekimi için beklenen gün geldi, çattı. Bu yıl ülkemizi Avrupa’da temsil edecek olan ’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor. İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek olan kura çekimi öncesi sarı lacivertli taraftarlar nefesini tuttu. ‘Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu’ sorusu bugün yanıtını bulacak. 3. Tur maçları 7-8 Ağustos, rövanş maçları ise 16 Ağustos’ta oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.7.2018 09:59
Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? - Kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekimi için geri sayım başladı. Bu sene tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sarı lacivertli takım 3. ön eleme turundaki ilk maçını 7 veya 8 Ağustos'ta oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 16 Ağustos'ta oynanacak. Bu sabah saatlerinden itibaren Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. 'Şampiyonlar Ligi'nde 'nin rakibi kim oldu' sorusu yanıtını buluyor. Bu önemli anları sabah.com.tr'den an be an takip edebilirsiniz. Peki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Şampiyonlar Ligi 3. Tur kura çekimi bugün saat 13:00'da çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek olan kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Tüm eşleşmeleri ise an be an sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI TAKİP ET

Uzun bir sürenin ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı lacivertli takım taraftarlarında heyecan dorukta. Kombineleri şimdiden tüketen taraftarlar bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımlarını görmek istiyor.

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Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? - Kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!
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