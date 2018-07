Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? - Kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor!

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Bu sene tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sarı lacivertli takım 3. ön eleme turundaki ilk maçını 7 veya 8 Ağustos'ta oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 16 Ağustos'ta oynanacak. Bu sabah saatlerinden itibaren Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. 'Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu' sorusu yanıtını buluyor. Bu önemli anları sabah.com.tr'den an be an takip edebilirsiniz. Peki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim olacak?

Şampiyonlar Ligi 3. Tur kura çekimi bugün saat 13:00'da çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek olan kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Tüm eşleşmeleri ise an be an sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Uzun bir sürenin ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı lacivertli takım taraftarlarında heyecan dorukta. Kombineleri şimdiden tüketen taraftarlar bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımlarını görmek istiyor.