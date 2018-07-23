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puan alamadan veda etti

U19 Milli Takım, Finlandiya'da düzenlenen B Grubu son maçında Ukrayna'ya 1-0 mağlup olarak kupayı puan alamadan noktaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 20:55
Türkiye puan alamadan veda etti

U19 Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen UEFA Avrupa Şampiyonası'n B Grubu'ndaki son maçında Ukrayna'ya 1-0 mağlup oldu. Milliler, bu sonuçla turnuvayı puan alamadan tamamladı.

STAT: Seinajoki
HAKEMLER: Jonathan Lardot, Uros Stojkovic, Ian Bird, Petri Viljanen
TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz - Mert Yılmaz, Berk Çetin (Dk. 46 İlker Karakaş), Gökay Güney, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 86 Aksel Aktaş), Doğukan Sinik (Dk. 72 Ahmed Kutucu), Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Metehan Güçlü, Umut Güneş, Tayyib Talha Sanuç
UKRAYNA: Vladyslav Kucheruk - Valeriy Bondar, Oleksandr Safronov, Denys Popov, Vitaliy Mykolenko, Olexiy Khakhlov, Viktor Korniienko, Serhiy Buletsa (Dk. 72 Andrii Remeniuk), Vladyslav Supriaha, Kyrylo Dryshluik, Heorhii Tsitaishvili (Dk. 61 Oleksandr Bieliaiev)
GOLLER: Dk. 8 Buletsa (Ukrayna)

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Türkiye puan alamadan veda etti
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