Beşiktaş uçak krizini çözdü

Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesi saha dışındaki en önemli sorununu halletti. Kuzey Atlantik Okyanusu'nda ufak bir adalar topluluğu olan Faroe'ye hava yoluyla ulaşım ancak Danimarka veya Norveç üzerinden ufak uçaklarla oluyordu.

Bunu önlemek için harekete geçen Beşiktaş cephesi, Dışişleri Bakanlığı ve havayolu şirketi ile yaptığı görüşmeler sonucu uçak krizini çözdü. Buna göre siyah-beyazlıları taşıyacak özel uçak yarın İstanbul'dan havalanacak ve doğrudan Torshavn'a inecek.