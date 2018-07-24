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uçak krizini çözdü

ön eleme turunda temsilcisi B36 Torshavn ile ilk maçını deplasmanda oynayacak olan siyah-beyazlılar, aktarmalı değil direkt olarak uçacak

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Beşiktaş uçak krizini çözdü

, ekibi B36 Torshavn ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı 2. ön eleme turu ilk maçı öncesi saha dışındaki en önemli sorununu halletti. Kuzey Atlantik Okyanusu'nda ufak bir adalar topluluğu olan Faroe'ye hava yoluyla ulaşım ancak Danimarka veya Norveç üzerinden ufak uçaklarla oluyordu.

Bunu önlemek için harekete geçen Beşiktaş cephesi, ve havayolu şirketi ile yaptığı görüşmeler sonucu uçak krizini çözdü. Buna göre siyah-beyazlıları taşıyacak özel uçak yarın İstanbul'dan havalanacak ve doğrudan Torshavn'a inecek.

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Beşiktaş uçak krizini çözdü
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