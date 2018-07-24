Haber Hattı

Sivas'ın yeni sağ beki Barcelonalı Douglas
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, önemli bir transfere imza attı. Kırmızı-beyazlılar, bonservisi Barcelona'da bulunan Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira Dos Santos ile anlaştı. Sivasspor'un 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı 28 yaşındaki oyuncu 2014'te Sao Paulo
Kulübü'nden Barcelona'ya 4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Sporting Gijon ve Portekiz'in Benfica takımlarına da kiralanan defans oyuncusunun kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'daki kampına katılacağı öğrenildi. Sırp Zoran Tosic Yeni Malatyaspor'da Yeni Malatyaspor
, bir dönem Manchester United
takımında da forma giyen yıldız futbolcu Zoran Tosic ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon Partizan'da forma giyen 31 yaşındaki sağ kanat ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, futbolcuyla birkaç gün içerisinde sözleşme imzalayacak. Sağ kanat haricinde forvette de forma giyen yıldız oyuncu, geçen sezon Sırbistan Ligi'nde 31 maçta 14 gol atarken, 6 da asist yapma başarısı gösterdi. Mete Gazoz: 2020 sözümü tutacağım
Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası
4. ayağında 1 altın, 2 bronz madalya kazanan Okçuluk Milli Takımı, Türkiye'ye döndü. Berlin'de Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz, "Tüm dünyanın önünde İstiklal Marşı'nı söylemek çok güzel bir duygu" dedi. Dünya Kupası'nın finalinin Samsun'da olacağına değinen 19 yaşındaki milli okçu, "Orada da şampiyon olacağımı düşünüyorum. Tokyo ile ilgili bir söz verdim. O sözü tutacağım. 2020'de kesin madalya kazanacağım" yorumunu yaptı. Serie A'ya yükselen Parma'ya puan silme
İtalya'da Serie A yükselen Parma, bir oyuncusunun şikeye karışması nedeniyle puan silme cezası aldı. İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, davaya bakan federal mahkeme, Parma'nın santraforu Emanuele Calaio'nun, İkinci Lig'de 2017-18 sezonunun son haftasında oynadıkları maç öncesi rakip takım Spezia'dan bir oyuncuya şüpheli mesajlar gönderdiğine hükmetti. Parma'ya, Serie A 2018-19 sezonuna -5 puanla başlama, Calaio'ya ise 2 yıl men cezası verildi. Bülent Timurlenk annesini kaybetti
SABAH Spor Servisi editörlerinden Bülent Timurlenk'in annesi Zarife Timurlenk dün vefat etti. 69 yaşında hayata gözlerini yuman merhumenin cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek. Cenaze namazıyla ilgili detaylar bugün belli olacak. SABAH Spor olarak; Timurlenk ailesine ve yakınlarına başsağlığı, Zarife hanıma da Allah'tan rahmet diliyoruz.