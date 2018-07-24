Mert Nobre Gençlerbirliği'nde

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.



Gençlerbirliği Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan Mert Nobre ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Başkent ekibi sosyal medya hesabı üzerinden 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun fotoğrafını paylaşarak 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de play-off da dahil olmak üzere 30 maça çıkan Nobre, 12 gol kaydetti.

Tecrübeli golcü Nobre, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.