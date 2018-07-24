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, Quaresma ve Vida B36 Torshavn maçında yok

Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda B36 Torshavn'la karşılaşacak 'ın takım kadrosu açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 17:24
Pepe, Quaresma ve Vida B36 Torshavn maçında yok

Siyah-beyazlı kulübün, UEFA'ya gönderdiği listeye göre takım kadrosunda Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida yer almadı.

'ın takım listesinde şu isimler bulunuyor:

Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gary Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love.

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Pepe, Quaresma ve Vida B36 Torshavn maçında yok
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