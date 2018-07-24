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maçı biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu arasında Konya'da oynanacak maçının biletleri satışa sunuldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 16:45
TFF Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te başlayacak maçın biletlerinin satışına Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarı batı ve kuzey, ise doğu ve güney tribünlerinde yer alacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kale arkaları (kuzey ve güney) için 40 lira, maraton tribünü (doğu ve batı) için 80 lira olarak belirlenmişti.

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TFF Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı
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