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, Al Duhail ile yenişemedi

, Slovenya’da son hazırlık maçında şampiyonu ile berabere kalırken, tek golü attı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Trabzonspor, Al Duhail ile yenişemedi
, Slovenya kampını Ligi'nin şampiyonu Al Duhail ile 1-1 berabere kalarak kapattı. Bordo-mavililer, Esteban-Pereira-Hüseyin-Kucka-Novak-Onazi-Sosa-Yusuf-Olcay-Abdülkadir Parmak-Rodallega 11'i ile maça başladı. 43'te Boudiaf 30 metre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden yerden sert vuruşla Esteban'ı mağlup edip Katar ekibini öne geçirdi. 45'te Sosa'nın sağdan ortaladığı topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Rodallega'nın dönerek yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1. Trabzon'un genç oyuncularına şans verdiği ikinci yarıda da sonuç değişmedi. Mustafa Akbaş, sakatlığı nedeniyle riske edilmezken, defansın ortasında Hüseyin-Kucka ikilisi görev yaptı.
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Trabzonspor, Al Duhail ile yenişemedi
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