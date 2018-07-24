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, ile anlaştı

, Hollandalı orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 12:07
Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald ile anlaştı

çalışmalarını hızlandıran , Sırp ekibi Kızılyıldız'ın Hollandalı orta saha oyuncusu 'ı sözleşme imzalamak için İstanbul'a davet etti.

Tecrübeli futbolcunun yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren sarı-kırmızılı takımın kampına katılacağı bildirildi. temsilcisinin Donald ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, transferin Erol Bulut'un raporu doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

1988 Hollanda Nieuw-Vennep doğumlu olan Mitchell Donald, merkez orta sahada oynuyor. 1.84 metre boyundaki futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

Kulübü Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Hollandalı futbolcu, Roda JC Kerkrade U21, Mordovia Saransk, Willem II Tilburg, AFC Ajax Amsterdam, Roda JC Kerkrade takımlarının da formalarını giydi.

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Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald ile anlaştı
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