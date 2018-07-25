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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup , geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen ile anlaşmaya vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 11:53
Aydın Karabulut yeniden Sivasspor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut ile anlaşmaya vardı. Kırmızı beyazlıların bu sabah Bolu'da kamp yaptığı otele gelen takım arkadaşları ile tanışarak tebrikleri kabul etti.

25 Ocak 1988'de Berlin'de dünyaya gelen ve aslen lı olan Aydın Karabulut, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunda da kırmızı-beyazlı formayı giymişti. Orta sahanın solunda görev yapan Aydın Karabulut, kariyerinde 263 maça çıkarken 25 kez gol sevinci yaşadı.

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Aydın Karabulut yeniden Sivasspor'da
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