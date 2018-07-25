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Erzurumspor'da yeni ler takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 13:52
Erzurumspor'da yeni transferler takımla çalıştı

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenman yaptı. İdmanı sportif direktör Zafer Demir de izledi.

Antrenmana 5'e 2 pas çalışması ve koşu ile başlayan futbolcular, yaklaşık 2 saat süren idmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeni ler Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı ve Gilles Sunu, antrenmanda takımla çalıştı.

, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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Erzurumspor'da yeni transferler takımla çalıştı
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