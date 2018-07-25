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İşte 'ın maçı kadrosu

, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Faroe Adaları'nın takımıyla oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 13:56
İşte Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçı kadrosu

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında , yarın Faroe Adaları'nda ekibiyle karşı karşıya gelecek. Takım otobüsüyle Atatürk Havalimanı'na gelen Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolculardan oluşan siyah-beyazlı kafile buradan Faroe Adaları'na hareket etti. Havalimanında yolcular ve çalışanlar futbolculara başarılar dilerken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği B36 Torshavn maçı kadrosu şöyle:

"Tolga Zengin, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Garry Medel, Necip Uysal, Fatih, Alpay, Caner Erkin, Adriano, Tolgay Arslan, Dorukhan, Orkan Çınar, Lens, Ryan Babel, Larin, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Güven."

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İşte Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçı kadrosu
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