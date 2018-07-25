Trabzonspor'dan gurbetçi atağı: Halil İbrahim Dervişoğlu

Kadrosunu İranlı futbolcu Vahid Amiri ile güçlendiren, bir başka İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi de KAP'a bildiren Trabzonspor'dan gurbetçi atağı geldi. Bordo mavili ekip, Sparta Rotterdam forması giyen 18 yaşındaki forvet Halil İbrahim Dervişoğlu için ilk hamlesini yaptı.

TRABZONSPOR FİYATINI İNDİRMEYE ÇALIŞACAK

Uzun süredir Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan, ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sparta Rotterdamlı Halil İbrahim Dervişoğlu için görüşmelere başlayan Trabzonsporlu yöneticiler, Hollanda ekibine resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Hem kendisi hem de ailesinin Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı 18 yaşındaki milli futbolcu için Sparta Rotterdam daha önce 1,5 milyon Euro bonservis bedeli istemişti. Trabzonspor yönetimi ise yapacağı görüşmelerde bu fiyatı aşağı çekmeye çalışacak. Castillo'yu Meksika'nı Tijuana kulübüne satan Trabzonspor'un oradan gelecek bonservis bedelinin bir miktarını, Halil İbrahim'e ayıracağı ve 750 bin ila 1 milyon Euro arasında bir teklif yapacğaı öğrenildi.

YAZ TATİLLERİNİ TRABZON'DA GEÇİRİYOR

Aslen Trabzonlu olan Halil İbrahim, uzun süredir yaz tatillerini de bu şehirde yapıyor. Geçen yıl küme düşen takımının son hafta maçlarına da çıkan Halil İbrahim o dönem takımı çalıştıran Dick Advocaat'ın gözdesiydi. Halil'i A takıma alan Advocaat onun için övgü dolu sözler de sarf etmişti: "Diğer futbolcularımızdan da beklediğimiz karakteri Halil İbrahim Dervişoğlu sahaya yansıttı. Beni etkileyen tek isimdi diyebilirim."