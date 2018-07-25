Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'dan gurbetçi atağı: Halil İbrahim Dervişoğlu

'dan gurbetçi atağı:

yönetiminin, forması giyen U19 Milli Takımı hücum oyuncusu 'nu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 17:24
Trabzonspor'dan gurbetçi atağı: Halil İbrahim Dervişoğlu

Kadrosunu İranlı futbolcu Vahid Amiri ile güçlendiren, bir başka İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi de KAP'a bildiren 'dan gurbetçi atağı geldi. Bordo mavili ekip, forması giyen 18 yaşındaki forvet Halil İbrahim Dervişoğlu için ilk hamlesini yaptı.

TRABZONSPOR FİYATINI İNDİRMEYE ÇALIŞACAK

Uzun süredir spor'un transfer listesinde yer alan, ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sparta Rotterdamlı Halil İbrahim Dervişoğlu için görüşmelere başlayan Trabzonsporlu yöneticiler, Hollanda ekibine resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Hem kendisi hem de ailesinin Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı 18 yaşındaki milli futbolcu için Sparta Rotterdam daha önce 1,5 milyon Euro bonservis bedeli istemişti. Trabzonspor yönetimi ise yapacağı görüşmelerde bu fiyatı aşağı çekmeye çalışacak. Castillo'yu Meksika'nı Tijuana kulübüne satan Trabzonspor'un oradan gelecek bonservis bedelinin bir miktarını, Halil İbrahim'e ayıracağı ve 750 bin ila 1 milyon Euro arasında bir teklif yapacğaı öğrenildi.

YAZ TATİLLERİNİ TRABZON'DA GEÇİRİYOR

Aslen Trabzonlu olan Halil İbrahim, uzun süredir yaz tatillerini de bu şehirde yapıyor. Geçen yıl küme düşen takımının son hafta maçlarına da çıkan Halil İbrahim o dönem takımı çalıştıran Dick Advocaat'ın gözdesiydi. Halil'i A takıma alan Advocaat onun için övgü dolu sözler de sarf etmişti: "Diğer futbolcularımızdan da beklediğimiz karakteri sahaya yansıttı. Beni etkileyen tek isimdi diyebilirim."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan gurbetçi atağı: Halil İbrahim Dervişoğlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN