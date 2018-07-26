Andre Ayew başkanın uçağıyla geliyor

Fenerbahçe
, bir süredir görüştüğü Andre Ayew
'de mutlu sona ulaştı. Swansea City'nin
Avusturya'da yaptığı kamptan ayrılan yıldız futbolcu
bugün İstanbul'a geliyor. Başkan Ali Koç
, tecrübeli
golcüyü almak için özel uçağını Avusturya'nın
Innsbruck Havaalanı'na gönderdi. Kulüpten yapılan
resmi açıklamada da, "Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varılmıştır.
Gana Milli Takımı'nda
da forma giyen Andre Ayew
, yarın (Perşembe)
İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin
ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır" denildi. Kanarya'nın, Swansea'ye 1 milyon 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, Ganalı golcüye de yıllık 3.2 milyon Euro vereceği öğrenildi.
Geçen sezonun devre arasında West Ham'dan
22 milyon Euro'ya Swansea City'e transfer olan
Ganalı oyuncu, 12 maçta forma giydi ve iki
asist yaptı. Hem kanatlarda hem forvette
oynayan Ayew, daha önce Marsilya'da Valbuena ile birlikte da forma giymişti.