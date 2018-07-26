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başkanın uçağıyla geliyor

, Swansea Cty’nin Ganalı yıldız 'i bir yıllığına kiraladı. Başkan ’un uçağıyla bugün İstanbul’a gelecek olan 28 yaşındaki oyuncu resmi imzayı atacak.

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Andre Ayew başkanın uçağıyla geliyor
, bir süredir görüştüğü Andre Ayew'de mutlu sona ulaştı. Swansea City'nin Avusturya'da yaptığı kamptan ayrılan yıldız futbolcu bugün İstanbul'a geliyor. Başkan , tecrübeli golcüyü almak için özel uçağını Avusturya'nın Innsbruck Havaalanı'na gönderdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada da, "Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varılmıştır. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen , yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır" denildi. Kanarya'nın, Swansea'ye 1 milyon 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, Ganalı golcüye de yıllık 3.2 milyon Euro vereceği öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında West Ham'dan 22 milyon Euro'ya Swansea City'e transfer olan Ganalı oyuncu, 12 maçta forma giydi ve iki asist yaptı. Hem kanatlarda hem forvette oynayan Ayew, daha önce Marsilya'da Valbuena ile birlikte da forma giymişti.
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Andre Ayew başkanın uçağıyla geliyor
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