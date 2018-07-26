Aslan Sakarya’da kükredi

2.Lig ekibi Sakaryaspor'un sezon açılışına katılan Galatasaray, mücadeleyi 3-0 kazandı. Sabah Florya'da salonda fiziksel güç çalışması yapan sarıkırmızılılar akşam yedek ağırlıklı bir takımla maça çıktı. Gomis'in yokluğunda 4-6-0 dizilişi ile oynayan Aslan'da Selçuk tek ön libero olarak görev yaptı. Onyekuru 6. dakikada topun üstünden atladı, Muğdat karşı karşıya kalır kalmaz sağ ayağıyla sağ üst köşeyi gördü: 0-1. 21'de Sinan, Muğdat'ı kaçırdı, Muğdat'ın pasını Feghouli geriye çıkardı, Belhanda da golü atarken zorlanmadı: 0-2. 41'de Sinan Gümüş perdeyi kapattı: 0-3. İkinci yarıda sarı-kırmızılı takım, tempoyu düşürünce Sakaryaspor, Florya ürünü Berk İsmail'le pozisyona girdi ancak değerlendiremedi.



KİM NASIL OYNADI



MAİCON: İyi başladığı geçen sezonu kötü bitirmişti. Bu sezona da formsuz girdi. Sakaryaspor forvetleri alt seviye olsa da bireysel hatalarına devam etti. Savruk ve güven vermiyor. ONYEKURU: Gerçek yeri sol açıkta maça başlayan Nijeryalı genç yetenek sahada hızı ve tekniğiyle kalitesini belli etti. Takıma uyum sağladıkça skor katkısı da yapacak. MUĞDAT: Gomis'in yokluğunda ileri uçta 'sahte 9' rolünü üstlendi. Hareketli oyun yapısı ile birçok pozisyona girdi. Türkiye Kupası'nda joker olacak ve lig maratonunda kulübede sırıtmayacak şeklinde izlenim verdi.



Levent Tüzemen: BİR GÖRÜŞ



Yunus'u beğendim

Gomis'in yokluğunda 4-6-0 düzeninde Onyekuru-Belhanda-Feghouli-Sinan-Muğdat gibi pas becerileri yüksek, hızlı ve çabuk oyunculardan oluşan Galatasaray hücum hattı özellikle ilk yarıda çabuk atağa kalkma konusunda göz okşarken verimli oldu. Rodrigues'in katılımı rekabeti körükler. Onyekuru vücut hamlesiyle Muğdat'ın attığı gole sağladığı katkı dışında etkisizdi. Fizik olarak güçlenen Sinan'ın, Feghouli ve Muğdat ile sağ kanatta yaptığı etkili pas alış verişini Onyekuru'nun bölgesinde göremedik. Oyuncularını birçok bölgede oynatmaya özen gösteren Terim, Onyekuru'nun oyunun içinde daha fazla olmasını sağlamalı. Ayağına top yakışan, dikine etkili giden, dar alanda rahat çalım atan sol ayaklı genç Yunus'u beğendim.



SAKARYASPOR-GALATASARAY 0-3



STAT: Sakarya Atatürk

GOLLER: Muğdat (6), Belhanda (21), Sinan Gümüş (41)

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan- Recep, Ferit, Burak, Berkay, Oğuz Kocabal, Savaş, Ferhat, İlyas, Tevfik Köse, Zahit (Dk.46 Berk İsmail) GALATASARAY: İsmail Çipe (dk.70 Boran)- Linnes (Dk.46 Donk), Maicon (Dk.79 Abdulsamed), Ahmet, Carole- Selçuk (Dk.63 Rodrigues), Belhanda (Dk.62 Celil)- Feghouli (Dk.46 Fernando), Sinan (Dk.82 Ahmet Sivri, Onyekuru (Dk.62 Doğan Can- Muğdat (Dk.69 Yunus)