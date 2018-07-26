‘Camiaya Sesleniş’in getirisi 445 bin TL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam FBTV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programı izlenme rekorları kırdı. 2 saat süren program, yaklaşık 10'ar dakikadan 3 kuşak reklam alırken, açıklamalar boyunca da ekranın altından banner olarak tabir edilen reklamlar verildi. Bu reklamların gelirinin 150 bin TL olduğu ve FBTV personelinin maaşlarının ödeneceği öğrenildi. FBTV bu yayınla kendi rekorunu kırmış oldu. Başkan Ali Koç ekrana çıktığında Fenerium'daki forma sayacı 41 bin 768'i gösteriyordu. Koç, borcu 3.2 milyar TL olarak açıkladıktan sonra bir saat içinde rakam 43 bin 326'ya ulaştı. Yani 1558 forma satıldı. Tanesi 189 TL'den satılan formalardan 294.462 lira gelir sağlandı. Reklam geliri ve Başkan'ın ekranda kaldığı sürede satılan formaların geliri toplam 444.462 TL'yi buldu.

44 BİN FORMA 8 MİLYON GELİR

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç göreve geldiğinde Fenerbahçe taraftarına '1 milyon forma' satışı için hedef göstermişti. Dün saat 17.00 itibariyle 44 bin forma satıldı. Sarı-lacivertlilerin 5 günlük forma satışından elde ettiği gelir 8 milyon 316 bin TL'ye ulaştı.

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Gürcan Bilgiç

SORU: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Camiaya Sesleniş' programındaki açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?

Tabelaya bakmadan destek zamanı

ALİ KOÇ konuşmasına başlarken; "Bazı şeyleri biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk" dedi. Mali savrukluğun, idari keyfiyetin, güç şımarıklığının Fenerbahçe'ye maliyeti 3.2 milyar lira oldu. Ali Koç'un başkanlığa seçilmesi Fenerbahçe'nin talih kuşuydu. Olaylara kurumsal bakan, tribüne oynamayan, bir planla kurtuluşun peşine düşen, kasaba vizyonundan uzaklaşmış bir yönetime kavuştu kulüp… Herkes "Bu kadar borç nasıl oldu" diyor ama benim esas merakım bu kadar para nereye harcandı? Çünkü 621 milyon Euro'nun arkasında bir de 2.5 milyar dolar var… Yani 3.5 milyar dolar nerede? İşin taraftar kısmına gelirsek; herkes takımın ne olacağını merak ediyor. İki sene önce Dick Advocaat, "Fenerbahçe büyük takım değil. Büyük takımda böyle oyuncular olmaz" demişti. Adam alarm ziline çoktan bastı ama kimse anlamadı. Fenerbahçeliler bu planı desteklemezlerse ileride tutacakları bir kulüp de olmayabilir. Kulüp bünyesinde yetişen aidiyet duygusu yüksek, kalbi taraftarla birlikte çarpan oyunculara ihtiyaç var. En az iki sezon tabelaya bakmadan sahadakilerin arkasında olmak zorundalar. Çünkü başka takımı tutacak halleri yok.