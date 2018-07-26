Enzo Roco kimdir? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco

Beşiktaş'ın bu sezonki ilk yabancı transferi Gary Medel'in de vatandaşı olan Enzo Roco oldu! Hem Dusko Tosic hem de Mıtrovic'in satılmasından sonra Vida'nın da satış listesinde olması Beşiktaş'ı stoper transferi yapmaya itti. Enzo Roco kimdir?

ENZO ROCO KİMDİR?

Enzo Roco, futbol hayatına Catolica U19 takımında başladı. Daha sonda CDUC takımına transfer olan Enzo Roco, ilk yurtdışı deneyimini Elche'de yaşadı. İspanya'ya transfer olan Roco daha sonra Espanyol takımında da forma giydi. Enzo Roco son olarak Cruz Azul takımında forma giyiyordu.

16 Ağustos 1992 doğumlu oyuncu stoper pozisyonunda görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Enzo Roco'nun boyu ise 1.91 cm...