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kimdir? İşte 'ın yeni i Enzo Roco

sezonunun sessiz ekiplerinden , Şilili stoper ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu bu gece İstanbul'a gelecek. Domagoj Vida'nın Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda sergilediği performans sonrası taliplerinin artması Beşiktaş'ı stoper arayışına sokmuştu. Peki Enzo Roco kimdir? Enzo Roco özellikleri...

Giriş Tarihi: 26.7.2018 12:07
Enzo Roco kimdir? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco

'ın bu sezonki ilk yabancı i 'in de vatandaşı olan oldu! Hem Dusko Tosic hem de Mıtrovic'in satılmasından sonra Vida'nın da satış listesinde olması Beşiktaş'ı stoper transferi yapmaya itti. Enzo Roco kimdir?

ENZO ROCO KİMDİR?

Enzo Roco, futbol hayatına Catolica U19 takımında başladı. Daha sonda CDUC takımına transfer olan Enzo Roco, ilk yurtdışı deneyimini Elche'de yaşadı. İspanya'ya transfer olan Roco daha sonra Espanyol takımında da forma giydi. Enzo Roco son olarak Cruz Azul takımında forma giyiyordu.

16 Ağustos 1992 doğumlu oyuncu stoper pozisyonunda görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Enzo Roco'nun boyu ise 1.91 cm...

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Enzo Roco kimdir? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco
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