Faroe Adaları nerede? B36 Torshavn - Beşiktaş maçının oynandığı Faroe Adaları

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'den geldi.

Turun ikinci ayağı 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇININ OYNANDIĞI FAROE ADALARI NEREDE?

2012 sayımlarına göre 49.506 kişinin yaşadığı Faroe Adaları, İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan, içişlerinde bağımsız olmasına rağmen, dışişlerinde Danimarka'ya bağlı bir devlet. Danimarka'ya bağlı özerk bir yönetime sahip olan Faroe Adaları, koyun yetiştiriciliğiyle ünlüdür ve adanın ismi de bu kökenden geliyor.

Başkenti Tórshavn olan Faroe Adaları'nda, resmi dil olarak Danca ve Faroece kullanılıyor. Adaların resmi para birimi ise Faroe Kronu. Avrupa'dan 655 kilometre açıkta yer alan adalar 1399 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olmakla beraber, Faroe Adaları bağlı bulunduğu Danimarka'ya 1.600 kilometrelik bir uzaklığa sahipken, adalara en yakın yerleşim yeri Kuzey İskoçya.

FAROE ADALARI TARİHİ

Arkeolojik kanıtlar, Faroe Adaları üzerinde 300 ve 600 yılları arasında İskandinav, ilk ve 600 ve 800 yılları arasında ikinci varıştan önce üst üste iki dönem yaşayan yerleşimciler gösterir. Bilim adamları Üniversitesi Aberdeen da bulunan erken tahıl polen evcil bitkiler, daha fazla öneriyor insanlar olabilir yaşadı Adaları önce Vikingler geldi. Arkeolog Mike Kilise kaydetti Dicuil Orada yaşayan insanlar, İrlanda, İskoçya ve İskandinavya, belki oraya yerleşen tüm üç alanda gruplar olabileceğini de öne sürdü.

484-578 yıllarında yaşayan İrlandalı bir manastır aziz olan Brendan'ın yaptığı bir sefer keşfi, Faroe Adaları'nı andıran insulae (adalar) tanımını içermektedir. Ancak bu ilişki, açıklamasında kesinlikle kesin değildir.

9. yüzyılın başlarında İrlandalı bir keşiş olan Dicuil daha net bir keşif yazmıştı. Norveçli korsanların gelene kadar neredeyse yüz yıl boyunca İngiltere'nin kuzey adalarında yaşamış olan, De mensura orbis terrae, coğrafi eseri olan exem nostra Scotia'nın ("İrlanda topraklarımız / İskoçya emanetler") güvenilir bir yer olduğunu iddia etti.

Norse ve Norse-Gael yerleşimcileri muhtemelen doğrudan İskandinavya'dan gelmedi, daha çok İrlanda Denizi, Kuzey Adaları ve İskoçya'nın Outer Hebrides'lerini çevreleyen Norveç topluluklarından (Shetland ve Orkney adaları da dahil olmak üzere), İrlandalı adalar için geleneksel bir isim olan Na Scigirí, ada sakinlerine verilen (Eyja-) Skeggjar "(Island-) Beards" kelimesini ifade eder.

Stat: Gundadalur



Hakemler: Evgeni Aranovskiy xx, Serhiy Bekker xx, Semen Shlonchak xx



B36 Torshavn: Hentze x, Eriksen x, Petersen x, Faero x, Mellemgaard x (Heinesen dk. 41 x), Magnusson x, Brockie x, Jacobsen x (Samuelsen dk. 79 x), Olsen x, Cieslewicz x, Saag x (Przybylski dk. 60 x)



Yedekler: Askham, Samuelsen, Johansen, Samuelsen



Teknik Direktör: Jakup Borg



Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xxx, Necip Uysal xx, Fatih Aksoy, xx, Caner Erkin xx, Gary Medel xx, Tolgay Arslan xx (Dorukhan Toköz dk. 78 x), Adriano xx, Lens xxx (Vagner Love dk. 85 ?), Babel xx, Larin x (Mustafa Pektemek dk. 74 x)



Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpay Çelebi, Orkan Çınar, Alvaro Negredo



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Lens (dk. 8), Gökhan Gönül (dk. 26) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Jacobsen (B36 Torshavn), Mustafa Pektemek (Beşiktaş)