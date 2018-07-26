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'tan Ronaldo'nun menajeri 'e 12 milyon Euro

, Portekizli futbolcu 'yu almak için 117 milyon euroyu kasasından çıkarırken, Ronaldo'nun menajeri 'e 12 milyon Euro verdi. Yıldız futbolcunun İtalyanlara 4 yıllık maliyeti ise 340 milyon Euro.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 17:21
Juventus'tan Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro

'un futbol dünyasını sallayan inin maliyetini incelendi. İtalyan devi, 2009 yılında 94 milyon Euro'ya Manchester United'dan Real Madrid'e imza atan Cristiano Ronaldo'yu almak için 117 milyon Euro'yu kasasından çıkardı. Juventus, Real Madrid'e 100 milyon Euro öderken, Ronaldo'nun menajeri 'e 12 milyon euro verdi. FIFA Dayanışma Kuruluşları ise bu transferden 5 milyon Euro kazandı.

ÖLÜM SİGORTASI YAPILACAK

Cristiano Ronaldo'ya yıllık 30 milyon Euro ödeyecek olan Juventus'un kasasından vergiler dahil 56 milyon Euro çıkacak. Dört yıllık süreçte Portekizli yıldızın siyah-beyazlılara maliyeti ise 340 milyon Euro (1 milyar 893 milyon 256 bin TL). Juventus'un 2018-2019 sezonundaki maaş bütçesinin yüzde 21'ini Cristiano Ronaldo oluşturmuş olacak.

Ayrıca 33 yaşındaki oyuncuyu bu süreç içinde korumak isteyen Juventus, kaza, ölüm, yaşam ve sakatlık sigortası yaptıracak. İtalyan ekibi, sigorta bedeli olarak da farklı firmalara toplam 5 milyon Euro ödeyecek.

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Juventus'tan Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro
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