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: Bizi zor bir maç bekliyor

Teknik Direktörü , yarın Faroe Adaları'nın ekibi ile oynayacakları 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Güneş, rakiplerinin resmi maç oynarken kendilerinin ilk resmi maçlarına çıkacaklarının altını çizdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 01:59
Şenol Güneş: Bizi zor bir maç bekliyor

, "Rakibe saygı duyarak oynayacağız. Umarım tur için iyi bir sonuç alırız" dedi.

Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanlarından , 2'nci ön eleme turu ilk maçında oynayacakları karşılaşması öncesinde basın toplantısında konuştu.

İlk kez resmi bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Şenol Güneş, "Rakibimiz bazı resmi maçlar oynadı ama bizim ilk resmi maçımız. Nüfusu az olan bir ülkenin takımı ama iyi sonuçlar alarak bize rakip oldular. Bizi zor bir maç bekliyor. Agresif ve disiplinli bir takım. Rakibe saygı duyarak oynayacağız. Umarım tur için iyi bir sonuç alırız. Sezonu açalı bir ay olmadı. Öncelikle hazır oyuncuları değerlendireceğiz. Sahadaki herkes Beşiktaş'ın oyuncusu tabi ki aramızda olmayanlar var ama teslim olacağız anlamına gelmez. Tüm oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

TOLGA ZENGİN: "BU TÜR MAÇLAR HAFİFE ALINMAZ"

Takım kaptanlarından Tolga Zengin ise, "Avrupa ayağındaki ilk maçımız. Kağıt üzerine favoriyiz ama bu tür maçlar hafife alınmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Şenol Güneş: Bizi zor bir maç bekliyor
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