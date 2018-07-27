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'un yeni transferi , 'ya geldi

'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı kanat oyuncusu , 'ya geldi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 13:05
Bursaspor'un yeni transferi Allano Lima, Bursa'ya geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un prensip anlaşmasına vardığı Portekiz'in Estoril takımından , 'ya geldi.

Yeşil-beyazlıların transferi için kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, dün gece geç saatlerde kente ulaştı.

Geceyi Bursa'da otelde geçiren Lima, sabah saatlerinde Acıbadem Bursa Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Lima, hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Bursa'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Satış opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlanan Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından yeşil-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Bursaspor'un yeni transferi Allano Lima, Bursa'ya geldi
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