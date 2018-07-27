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spor'da 'ın babası yönetimden istifa etti

spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi 'ın, oğlu 'ın kulübe transfer olması nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 11:42
Denizlispor'da Recep Niyaz'ın babası yönetimden istifa etti

spor'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi 'ın, kulüp başkanı ve başkan yardımcısı Taner Atilla ile görüşerek oğlu 'ın takıma katılmasının ardından yönetici olarak kalmasının etik olmayacağını ifade ettiği ve istifa kararı aldığı belirtildi.

Başkan Mustafa Üstek'in, İhsan Niyaz'a bugüne kadar kulübe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Mustafa Üstek'in kalmasını istemesi ve bu kararın gerçekleşecek olan ilk yönetim kurulu toplantısında tartışılmasını istemesine rağmen kararından vazgeçmeyen İhsan Niyaz'ın istifası kabul edilerek, göstermiş olduğu bu duyarlı davranış ve oğlu Recep Niyaz'ın transferi sırasında göstermiş olduğu anlayıştan dolayı kendisine teşekkür ederiz."

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Denizlispor'da Recep Niyaz'ın babası yönetimden istifa etti
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