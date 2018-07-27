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'in acı günü!

'ın milli stoperi 'in amcası vefat etti. Cenaze için 'ya giden Serdar, Tunus'taki hazırlık maçı için bu ülkeye giden kafileye daha sonra katılacak.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 10:24
Galatasaraylı Serdar Aziz'in acı günü!

'da 'in acı günü... Sarı kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Serdar Aziz'in amcası, ani bir rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Vefat haberini alan Serdar Aziz büyük üzüntü yaşarken, cenaze için 'ya gitti.

Milli futbolcunun, cenaze dolayısıyla 'den özen izin aldığı ve ailesinin yanında olmak istediği öğrenildi. Serdar'ın bu nedenle Tunus'taki Club Africain maçına takımla beraber gidemeyeceği, daha sonra takımdan ayrı olarak ekibe katılacağı belirtildi.

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Galatasaraylı Serdar Aziz'in acı günü!
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