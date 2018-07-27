Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin, İngiltere Championship Ligi ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki Ganalı oyuncu Andre Ayew'i taşıyan uçak 19.45 itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Avusturya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.
Basın mensuplarına açıklama yapmadan havalimanından ayrılan Ayew'in Ayew, geçeceği sağlık kontrollerinin altından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Andre Ayew ve Damien Comolli basın mensuplarına açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.