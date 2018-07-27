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Son dakika: 'nin yeni transferi , İstanbul'a geldi

Son dakika haberi...'nin kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Ganalı oyuncu 'i taşıyan uçak İstanbul'a indi. Andre Ayew, sağlık kontrollerinin ardından kendisini resmen Fenerbahçe oyuncusu yapacak sözleşmeyi imzalayacak.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 01:55
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi

'nin, İngiltere Championship Ligi ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki Ganalı oyuncu 'i taşıyan uçak 19.45 itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Avusturya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.

Basın mensuplarına açıklama yapmadan havalimanından ayrılan Ayew'in Ayew, geçeceği sağlık kontrollerinin altından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Andre Ayew ve Damien Comolli basın mensuplarına açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi
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