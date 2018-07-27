Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Meksika'nın Cruz Azul ekibinden kadrosuna kattığı Şilili futbolcu Enzo Roco, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Meksika temsilcisi Cruz Azul'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Roco'yu İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalima'nı Dış Hatlar Terminali'nden İstanbul'a giriş yapan Roco'yu Beşiktaş taraftarları da karşıladı.

Şilili savunmacı yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Beşiktaş'ın Roco ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.