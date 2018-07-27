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Son dakika: 'ın yeni transferi , İstanbul'a geldi

Son dakika haberi...'ın transfer için anlaşmaya vardığı Şilili stoper 'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 23:40 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 01:56
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco, İstanbul'a geldi

'ın Meksika'nın Cruz Azul ekibinden kadrosuna kattığı Şilili futbolcu , İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Meksika temsilcisi Cruz Azul'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Roco'yu İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalima'nı Dış Hatlar Terminali'nden İstanbul'a giriş yapan Roco'yu Beşiktaş taraftarları da karşıladı.

Şilili savunmacı yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Beşiktaş'ın Roco ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco, İstanbul'a geldi
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