Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor’da İran modası

’da İran modası

daha önce imza attırdığı İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri’den sonra ’yi Trabzon’a getirdi. ’nin transferi ise an meselesi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018
Trabzonspor’da İran modası
'da uzun zamandır süren stoper arayışları son bulmak üzere... Bordo-mavili kulübün daha önce Türkiye'ye getirerek her konuda anlaşmaya vardığı İranlı stoper Majid Hosseini kulübüyle olan sorunları çözmek için daha sonra ülkesine gitmişti. Esteghlal kulübü bonservis için 700 bin dolar istemiş, bordo-mavili kulüp "100 bin dolara serbest kalır" maddesini kullanacaklarını ifade etmişti. Trabzonspor, 22 yaşındaki İranlı stoper Hosseini ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo-mavili kulübün yine Dünya Kupası'nda çok beğendiği diğer İranlı stoper Morteza Pouraliganji için de 20 gün önce resmi teklif yapılmıştı. Avrupa takımlarından teklifler alan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor'un iki İranlı oyuncuyla anlaşması üzerine kararını bordo-mavili kulüpten yana kullanma kararı aldı.

FIRTINA'NIN DEFANS GÖBEĞİ ONLARA TESLİM
Bordo-mavili kulüp 22 yaşındaki İranlı stoper Hosseini ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bir diğer İranlı oyuncu 26 yaşındaki de Trabzon'a 3 yıllık imza atacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da İran modası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN