Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Werder Bremen, Davy Klaassen'i transfer etti

, 'i etti

Bundesliga ekiplerinden , Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen 'i kadrosuna kattı. Alman ekibi bu için 13.5 milyon Euro ödeyecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 12:30
Werder Bremen, Davy Klaassen'i transfer etti

İngiliz ekibi Everton'ın Hollandalı futbolcusu 'in yeni takımı belli oldu. Adı Türkiye'deki takımlarla da anılan Klaassen, 'e oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna kattığı belirtildi. Alman ekibi 25 yaşındaki futbolcu için Everton'a 13.5 milyon Euro ödedi. Werder Bremen'in Klaassen ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Yıldız futbolcu, Werder'de 30 numaralı formayı giyecek.

Hollandalı futbolcu 2017 yılında Ajax'tan 27 Milyon Euro'ya transfer etmişti. Başarılı orta saha, Everton ile geçtiğimiz sezon 17 resmi müsabakaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Werder Bremen, Davy Klaassen'i transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN