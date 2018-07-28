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, hazırlıklarını sürdürüyor

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Faroe Adaları'nın ekibiyle karşılaşacak 'ta, maç hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam edildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 21:55
Beşiktaş, B36 Torshavn hazırlıklarını sürdürüyor

, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına açık olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme kondisyon ve taktik çalışmasıydı. B36 Torshavn maçında oynayan oyuncular streching çalışması, 5'e 2 çalışması ve ayak tenisi oyunu çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 10.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, B36 Torshavn hazırlıklarını sürdürüyor
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