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- maçı bilet fiyatları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında 2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da Vodafone Park’ta Fareo Adaları temsilcisi ’ı ağırlayacak olan , maçın biletlerinin pazartesi günü satışa çıkacağını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 14:45
Beşiktaş - B36 Torshavn maçı bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor. Siyah-beyazlılar sezonun ilk resmi maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile deplasmanda karşı karşıya gelip karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada, ile rövanşta karşı karşıya gelecek. , bu maçın biletlerinin pazartesi günü satışa çıkacağını açıklarken, bilet fiyatlarının 90 TL ile 800 TL arasında olduğu ifade edildi.

2 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş-B36 Torshavn maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori 245 TL
2. Kategori 225 TL
3. Kategori 205 TL
4. Kategori 195 TL
5. Kategori 165 TL
6. Kategori 150 TL
7. Kategori 100 TL
8. Kategori 90 TL
VIP: 680 TL
1903 A-E: 680 TL
1903 B-D: 750 TL
1903 C: 800 TL

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Beşiktaş - B36 Torshavn maçı bilet fiyatları belli oldu
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