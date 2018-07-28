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’da 'la yollar ayrıldı

, performansıyla beklentilerin bir hayli uzağında kalan ve ’nın gelecek sezon kadrosunda yer vermediği ile yollarını ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 22:02
Bursaspor’da Sercan Yıldırım'la yollar ayrıldı

Yeşil-beyazlı kulüp, geçen sezon sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta forma giyemeyen golcü oyuncu ile yollarını ayırdı. Teknik Direktör 'nın yeni sezon yapılanmasında kadroda yer vermediği 28 yaşındaki oyuncunun karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

Futbola alt yapısında başlayan ve 2007-2011 yılları arasında yeşil-beyazlı formayı terleten Sercan, 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuş ancak bekleneni verememişti. Sercan, sırasıyla Sivasspor, Şanlıurfaspor, spor ve Balıkesirspor'a kiralanmıştı. Tecrübeli golcü, Serdar Aziz'in Galatasaray'a transferinde Bilal Kısa ve Furkan Özçal ile birlikte yeşil-beyazlı takıma bonservisi ile transfer olurken, futbola başladığı kulübünde yine beklentileri karşılayamamıştı.

Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve hiçbir maçta forma giyemeyen Sercan'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Öte yandan tecrübeli oyuncunun geçen sezondan kalan ve gelecek sezonun alacakları konusunda yönetime zorluk çıkarması camiada büyük tepki çekti.
Bursaspor formasıyla 181 maça çıkan Sercan, 38 kez gol sevinci yaşadı. Futbol kariyerinde ise forma giydiği 5 takımda toplam 260 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu 55 gol kaydetti.

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Bursaspor’da Sercan Yıldırım'la yollar ayrıldı
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