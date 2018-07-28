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Pote, 'a döndü

Mavi-lacivertliler, daha önce de takımda forma giyen golcü oyuncu 'yi renklerine bağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 11:11
Pote, Adana Demirspor'a döndü

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında takımda forma giyen forvet oyuncusu Mickael Pote'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre geçen sezon Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL forması giyen Benin asıllı Fransız golcüyle sözleşme imzalandı.

Pote, inden dolayı Kulübü Başkanı Murat Sancak'a teşekkür etti.

Sancak da Pote'nin tekrar evine dönmesi için çok emek sarf ettiğini belirterek, "Ben ve sportif direktörümüz Tanju Çolak bu transfer için yoğun çaba göstererek Adana Demirspor taraftarlarının isteğini gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol kralı olan Pote, bir yıllık aranın ardından tekrar mavi-lacivertli formayı giyecek.

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Pote, Adana Demirspor'a döndü
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