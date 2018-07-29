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594 milyon €’luk Samba

Katalan ekibinin 25 yılda Brezilyalı futbolculara harcadığı para 594 milyon Euro’yu (3 milyar 360 milyon TL) buldu. Sadece yeni ler Coutinho, Arthur ve Malcom’un maliyeti 243 milyon Euro

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
594 milyon €’luk Samba
Marca gazetesi, analiz haberinde 'nın Brezilya projesini masaya yatırdı. Ortaya muazzam bir rakam çıktı: 594 milyon Euro. Yani günümüz kuruyla yaklaşık 3 milyar 360 milyon TL. 1993 yılında Romario ile başlatılan proje kapsamında Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar gibi birbirinden değerli yıldızlara Barcelona forması teslim edildi. Şu anda Beşiktaş formasını giyen Adriano'nun yanı sıra Rochemback, Geovanni, Henrique, Keirrison ve Douglas gibi isimler dünya futbolunda vitrine çıkarıldı. Barça, yeni sezonun transferleri üç sambacı; Coutinho, Arthur ve Malcom için de 243 milyon (Yaklaşık 1 milyar 375 milyon TL) Euro harcadı.

EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN İSİM COUTİNHO
Liverpool'dan edilen Coutinho'nun Barcelona'ya maliyeti bonuslarla birlikte 160 milyon Euro. 26 yaşındaki 10 numara, Katalan kulübünün en fazla bonservis bedeli ödediği Brezilyalı futbolcu unvanını aldı.
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594 milyon €’luk Samba
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