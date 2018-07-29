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, 'in alternatifini buldu

, eski oyuncusu ’i tekrar kiralamak için kulübü ’ın indirim yapmasını istiyor. Sarı lacivertli ekip, 24 yaşındaki oyuncunun alternatifini ise belirledi.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Fenerbahçe, Vincent Janssen'in alternatifini buldu

Andre Ayew transferinin ardından 7 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki maçına kadar 'de bir oyuncunun daha takıma katılımı için çalışmalar hızlandırıldı. Sarı-lacivertlilerde hem forvet hem stoper için çalışmalar çift yönlü olarak sürerken, bu hafta içi yeni golcü konusunda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Yönetim 'i tekrar kiralamak için bonservisini elinde bulunduran 'ın indirim yapmasını bekliyor. Kiralama bedeli istenen seviyeye gelirse, Janssen 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

CEZAYİRLİ AS KADRODA YOK!
Janssen'in olmama ihtimaline karşılık alternatif hazırda tutuluyor. Bu isim Islam Slimani... 'a büyük umutlarla transfer olmasına karşın isteneni veremeyen Slimani, geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle kulübüne kiralanmıştı. Cezayirli golcünün bu yıl da as kadroda düşünülmediği ve Leicester tarafından kiralık olarak gönderileceği öğrenildi. Fenerbahçe bu konudaki pazarlıklarını da sürdürüyor. Ancak sarı-lacivertlilerin önceliği Vincent Janssen.

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Fenerbahçe, Vincent Janssen'in alternatifini buldu
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