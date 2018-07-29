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'da mezarı başında anıldı

’ın kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan , vefatının 67. yıl dönümünde ’ndaki kabri başında anıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 13:38
Galatasaray'da Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

Spor Kulübü'nün kurucusu, ilk başkanı ve sporcularından , ölümünün 67. yıl dönümünde kabri başında anıldı ve dualar okunuldu. 'ndaki kabrinde yapılan anma törenine Başkan Yardımcısı ile yöneticilerden İlber Aydemir, Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün katıldı. Törende ayrıca U17 Futbol Takımı oyuncuları da hazır bulundu.

Ali Sami Yen'in anılmasının ardından Beşiktaş eski Başkanı merhum Süleyman Seba'nın mezarına gidildi ve dualar okunuldu.

"Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla gelen ilk isim"

Anma törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Bugün kurucu başkanımızın 67. vefat yıl dönümü. Her yıl Galatasaray Kulübü olarak mezarı başında anma düzenleniyor. Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla gelen ilk isim. Galatasaray için her şey. Sadece Galatasaray için değil, Türk sporuna ve futbolcuna önemli katkıları olan biri. Aynı zamanda efsanesi başkanımızı da kabri başında ziyaret ettik. Onun için de dua okuduk" diye konuştu.

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Galatasaray'da Ali Sami Yen mezarı başında anıldı
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