Mignoler tamam sıra Liverpool'da

Fabri'yi 6 milyon Euro bonservisle Fulham'a satan Beşiktaş, yerine aradığı ismi Premier Lig'de buldu… Bir yandan Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, Liverpool ile yollarını ayırmayı isteyen Simon Mignolet'i renklerine bağlayacağı iddia edildi. Önceki gün Beşiktaş'ın Belçikalı file bekçisi ile ilgilendiğini yazan İngiliz basınından Sky Sports, dün paylaştığı haberinde ise anlaşmanın sağlandığını bildirdi.



VİDA TAKASI GÜNDEMDE



Haberde, Beşiktaşlı yetkililerin 30 yaşındaki kaleci ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından Liverpool yöneticileriyle temasa geçtiği kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı isteyen Liverpool ile Simon Mignolet transferinde takas konusunun da gündeme gelebileceği öne sürüldü.



SİMON MİGNOLET KİMDİR?

LIVERPOOL'UN Roma'dan 62,5 milyon Euro'ya rekor bedelle gerçekleştirdiği kaleci Alisson Becker transferi sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki Mignolet, geçtiğimiz sezon 19 Premier Lig maçında 24 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı. Oyuncu 5 sezondur Liverpool forması giyiyor.

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