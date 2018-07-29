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Mignoler tamam sıra 'da

, siyah-beyazlıların 30 yaşındaki file bekçisi ile her konuda anlaşarak kulübüyle görüşmelere başladığını yazdı...

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Mignoler tamam sıra Liverpool'da

Fabri'yi 6 milyon Euro bonservisle Fulham'a satan , yerine aradığı ismi 'de buldu… Bir yandan 'un kalecisi için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, ile yollarını ayırmayı isteyen 'i renklerine bağlayacağı iddia edildi. Önceki gün Beşiktaş'ın Belçikalı file bekçisi ile ilgilendiğini yazan İngiliz basınından Sky Sports, dün paylaştığı haberinde ise anlaşmanın sağlandığını bildirdi.

VİDA TAKASI GÜNDEMDE

Haberde, Beşiktaşlı yetkililerin 30 yaşındaki kaleci ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından Liverpool yöneticileriyle temasa geçtiği kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı isteyen Liverpool ile Simon Mignolet transferinde takas konusunun da gündeme gelebileceği öne sürüldü.

SİMON MİGNOLET KİMDİR?
LIVERPOOL'UN Roma'dan 62,5 milyon Euro'ya rekor bedelle gerçekleştirdiği kaleci Alisson Becker i sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki Mignolet, geçtiğimiz sezon 19 Premier Lig maçında 24 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı. Oyuncu 5 sezondur Liverpool forması giyiyor.

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Mignoler tamam sıra Liverpool'da
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