Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor’dan toure atağı

’dan toure atağı

Stoper çalışmalarını sürdüren , ’nın Loirent takımında oynayan ile anlaştı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Trabzonspor’dan toure atağı
Lisans sorunu çözülmeye çalışılan Hosseini'nin yanı sıra en az iki stoper takviyesi daha yapmak isteyen , 'nın Lorient takımdan forma giyen savunma oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle de pazarlığa devam eden Fırtına, birkaç gün içerisinde bu transferi netleştirmeyi planlıyor. 28 yaşındaki Senegalli, atletik ve güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Bu arada Trabzonspor 51. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde taraftarlarıyla buluşacak. 16.00'da başlayacak olan kutlama, 21.00'de ile oynanacak hazırlık maçıyla tamamlanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’dan toure atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN