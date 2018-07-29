Trabzonspor’dan toure atağı

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isans sorunu çözülmeye çalışılan Hosseini'nin yanı sıra en az iki stoper takviyesi daha yapmak isteyen Trabzonspor
, Fransa
'nın Lorient takımdan forma giyen savunma oyuncusu Zargo Toure
ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle de pazarlığa devam eden Fırtına, birkaç gün içerisinde bu transferi netleştirmeyi planlıyor. 28 yaşındaki Senegalli, atletik ve güçlü yapısıyla dikkat çekiyor.
Bu arada Trabzonspor 51. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde taraftarlarıyla buluşacak. 16.00'da başlayacak olan kutlama, 21.00'de Samsun
ile oynanacak hazırlık maçıyla tamamlanacak.