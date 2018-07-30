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, 20 milyon euroya Dortmund'a...

Alman takımı , Çin'in Tianjin Quanjian ekibinde forma giyen Belçikalı futbolcu ile ilgileniyor. Dortmund, Witsel için 20 milyon euro ödeyecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 12:25
Axel Witsel, 20 milyon euroya Dortmund'a...

Bu yaz transfer döneminde Real Madrid'den Achraf Hakimi'yi kiralık, Mainz 05'ten de Abdou Diallo'yu bonservisi ile kadrosuna katan Bundesliga ekiplerinden , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar bu kapsamında Belçikalı futbolcu ile ilgileniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Dortmund'un Çin'in Tianjin Quanjian takımında forma giyen Witsel'i 20 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya yakın olduğunu belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Standard Liege, Benfica ve Zenit'te forma giydi. Başarılı futbolcu, 2016-2017 sezonun devre arasında Zenit'ten Tianjin Quanjian'a 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Çin ekibi ile 2 sezonda 45 resmi müsabakaya çıkan Witsel, 6 gol kaydetti.

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Axel Witsel, 20 milyon euroya Dortmund'a...
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