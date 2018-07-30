Fenerbahçe'de Roberto Soldado döndü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.00'de başladı. Sarı lacivertli futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. İkinci bölümde ise sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışması yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.



Öte yandan sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edilen ve ameliyat olan İspanyol golcü Roberto Soldado, tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün takıma katıldı ve idmanda yer aldı.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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