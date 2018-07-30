Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de Roberto Soldado döndü

'de döndü

, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde , tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün takıma katıldı ve idmanda yer aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 19:53
Fenerbahçe'de Roberto Soldado döndü

, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.00'de başladı. Sarı lacivertli futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. İkinci bölümde ise sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışması yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Öte yandan sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edilen ve ameliyat olan İspanyol golcü , tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün takıma katıldı ve idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı ilk 11'i
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Roberto Soldado döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN