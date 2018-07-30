GARY MEDEL, ENZO ROCO'YU YOLDAN ÇEVİRDİ

Enzo Roco'nun, Gary Medel yüzünden Beşiktaş'ı seçtiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin istediği Balbuena'yı West Ham'a satan Corinthians'ın, Roco'ya teklif yaptığı ancak bu noktada devreye giren Medel'in 25 yaşındaki stopere, "Beşiktaş'a geleceksin" dediği ortaya çıktı. Vatandaşının sözlerini dinleyen Roco da siyahbeyazlıları tercih etti. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise Enzo Roco transferinin detaylarını açıkladı:

'TEKLİF İÇİN HİÇ ACELE ETMEDİK'

"Roco'yu uzun süre takip ettik. Kulübü sözleşme uzatmak istiyordu. Ayrıca kendisiyle başka kulüpler de ilgileniyordu. Bu nedenle ilk başta teklifte bulunmadık. Durumunu takip ettik. Kesin olarak yolların ayrılmasıyla da işi bonservissiz bitirdik. Medel'in bu transferde payı çok büyük."

'KARDEŞİMLE BİRLİKTE SIKI ÇALIŞACAĞIZ'

Enzo Roco, Beşiktaş'ın dünkü idmanında Medel ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve "Hayatımdaki yeni meydan okuma için çok mutluyum. Takımın önemli başarılar kazanması için savaşmasına yardımcı olacağım. Kardeşim Medel ile her gün daha sıkı çalışacağız" ifadelerini kullandı.