TSYD Ankara Şubesi Futbol Turnuvası iptal edildi

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Stadı'nın yıkımının devam ettiği ve Eryaman Stadı'nın hazır olmadığı hatırlatılarak, turnuvanın düzenlenmesi planlanan Osmanlı Stadı'nda ise üç takımın (MKE Ankaragücü, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği) lig maçlarını oynayacağı hatırlatıldı. Osmanlıspor Stadı'nda zemin sorunu yaşanacağından dolayı TSYD Ankara Şubesi Geleneksel Dörtlü Futbol Turnuvası'nın düzenlenemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte turnuvamıza katılacağını beyan eden MKE Ankaragücü, Bursaspor, Alanyaspor ve Sivasspor takımlarına teşekkür ederiz. Ankaralı futbol severlerin bu kararı anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz. Stat tahsisi konusunda her türlü desteği sağlayan Osmanlıspor Kulübü Yönetim Kurulu'na da teşekkür ediyoruz."