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'tan 'a için resmi teklif

Başkanı Ali Ay, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından 'in transferiyle ilgili Başkanı 'la görüştüklerini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 18:25
Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için resmi teklif

Başkanı , kaleci transferi için kulübün gündemindeki isim olan file bekçisi 'i Başkan Ali Ay'dan resmen istedi. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

Fabri'nin Fulham'a satılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor file bekçisi Harun Tekin'i yeşil-beyazlı kulüpten resmen istedi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay'la bir araya geldi ve bu transfer için nabız yokladı. Kaleyi yerli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş, Harun Tekin için önümüzdeki günlerde Bursaspor kulübüyle yeniden masaya oturacak. Fikret Orman ile Ali Ay arasında geçen diyalogda pazarlıkların başlamadığı, Orman'ın bu oyuncuyla ilgili olarak "Satar mısınız" sorusunu sorduğu öğrenildi.

"KİRALIK OLARAK VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Fikret Orman'la Harun Tekin transferini görüşen Bursaspor Başkanı Ali Ay, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının çok verimli geçtiğini ve önemli kararlar alınabileceğinin altını çizen Ay, Harun Tekin transferi için de, "Başkan Fikret Orman'la görüştük. Ama öyle sıkı bir pazarlık söz konusu değil. İlerleyen günler bu transferin sonucunu gösterecek. Ben Harun'u kiralık olarak vermeyi düşünmüyorum. Olursa, bonservisiyle olur. Bunun dışında görüştüğümüz isimler var. Cisse ve Doumbia ile görüşüyoruz. Eğer imkanlar el verirse transferleri yapacağız. Ayrıca görüştüğümüz başka 2-3 isim daha var. Önümüzdeki günlerde imzaları attıracağız" açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için resmi teklif
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